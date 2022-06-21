Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 08:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Muğla'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Haziran tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 307 gram uyuşturucu, 5 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.
Etiketler: Muğla Narkotik Uyuşturucu
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