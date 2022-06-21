İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, 27’si muvazzaf 31 asker ile 16 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisinin gözaltına alınması için harekete geçildi.

Aralarında 1 albay, 28 astsubay ve 2 uzman çavuşun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.

