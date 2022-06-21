Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tekstil atölyesindeki yangın 2 eve sıçradı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tekstil atölyesinde başlayıp 2 eve sıçrayan yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir tekstil atölyesinin elektrik aksamında başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek önce binayı sardı ardından yanında bulunan 2 katlı 2 ayrı eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evlerde yaşayanlar ve bu evlere ait küçükbaş hayvanlar bulundukları yerden tahliye edildi.
Zaman zaman çökmelerin yaşandığı tekstil atölyesi kullanılamaz hale gelirken, yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta yaptığı açıklamada, yangında kimsenin etkilenmediğini, ağılda bulunan hayvanların da tahliye edildiğini aktardı.
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