Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 02:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 göçmen ise yakalandı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.
Motor arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen bottaki 39 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Öte yandan Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresine teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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