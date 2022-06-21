İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken olay yerine Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den sevk edilen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.