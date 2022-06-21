Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da ormanlık alanda 273 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde 273 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı.
Kızılağaç Mahallesi'nde önleyici devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda yurt dışına yasa dışı yollarla çıkma hazırlığında oldukları belirlenen Afganistan ve Suriye uyruklu 273 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemlerinin yapılması için Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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