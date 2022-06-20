Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te yıkım kararı verilen bina kendiliğinden çöktü
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü.
Cumhuriyet Caddesi'nde yıktırılan 3 katlı eski binanın yerine inşa edilmesi planlanan yapı için temel kazma çalışması esnasında hasar gören ve eğiklik oluşan bina yıkıldı.
İlgili kurumlarca yıkılmasına karar verilen bina, ekipler müdahale etmeden kendiliğinden çöktü.
Güvenlik güçlerince tedbir alınması nedeniyle olayda can kaybı ve ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Bitlis
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