Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valiliği'nden uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yarın öğleden sonra ilimizin kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.
Etiketler: Ankara Valiliği Ankara Sağanak Yağış
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