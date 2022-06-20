Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 22:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Marmaray’da raylara atlayan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Bostancı Marmaray Durağı'nda raylara atladığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olay nedeniyle marmaray seferleri aksadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy Bostancı Marmaray Durağı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre kız arkadaşı Elif T. ile istasyonda tartışan Ramazan Atilla Koyugöz, bir anda raylara atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Gebze yönünde seferler durduruldu. Sağlık ekipleri Koyugöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenen Elif T. ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Marmaray seferleri normal döndü.
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