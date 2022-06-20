Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da su hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi
[Fotoğraf: AA ]
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, sulama göleti için açılan iletim hattındaki kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.
Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın ise cansız bedenine ulaşıldı.
Göçük altında olduğu belirtilen Celal Geyik'i arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Manisa
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