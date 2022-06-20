Kayaaltı Mahallesi'nde hayvan sulama ve orman yangınlarına müdahale amaçlı oluşturulan gölete, su iletmek amacıyla oluşturulan kanalda kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.

Göçükte 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Göçük altındaki işçilerden İdris Akova'nın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Göçük altında olduğu belirtilen Celal Geyik'i arama çalışmaları sürüyor.