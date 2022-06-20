Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te 20 dakika etkili olan yağmur yolları göle çevirdi
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, yollar göle döndü.
Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
[Fotoğraf: AA]
Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede, esnaf iş yerlerine giren suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Dolu nedeniyle bazı tarım ürünleri olumsuz etkilenirken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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