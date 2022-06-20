Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da trafo merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesindeki trafo merkezinde yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Başkale, Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ve Gürpınar itfaiye grup amirliklerinden ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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