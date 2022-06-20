Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kargoyla kente yüklü miktarda gümrük kaçağı cep telefonu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, Konak'taki bir kargo şubesine gelen kolilerde 990 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Ekipler, kargo alıcısı hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Cep Telefonu İzmir Kaçakçılık
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