İlçe merkezindeki bir çay ocağında karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Aşağı Toklu ve Boyuncak köyü sakinleri arasında tartışma çıktı.

Taşlı sopalı kavgaya dönüşüp caddeye taşan olayda, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Kavga, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Yaralılardan 6'sı Taşlıcay Devlet Hastanesi'ne, 3'ü de Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışıp kaçan bazı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.