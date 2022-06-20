Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü, 9 kişi yaralandı.
İlçe merkezindeki bir çay ocağında karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen Aşağı Toklu ve Boyuncak köyü sakinleri arasında tartışma çıktı.
Taşlı sopalı kavgaya dönüşüp caddeye taşan olayda, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu 9 kişi yaralandı.
Kavga, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Yaralılardan 6'sı Taşlıcay Devlet Hastanesi'ne, 3'ü de Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışıp kaçan bazı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Ağrı
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