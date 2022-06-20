İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkii Edirne istikametinde giden tırın sürücüsü, lastiğin patlaması üzerine emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu.

Aynı istikamette seyir halindeki başka bir tır, park halindeki tıra arkadan çarptı. Lastiği patlayan tır ise çarpmanın etkisiyle önünde duran minibüse çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Park halindeki tıra arkadan çarpan tırın şoförü, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Beykoz'da iki tır çarpıştı. Yaralıların olduğu kazaya dair ayrıntılar @trthaber'de. pic.twitter.com/yUdeDq0R7A