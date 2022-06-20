Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Batı Akdeniz'in batısı için yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Akdeniz'in batısında (Fethiye-Kaş Arası) rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Fırtına Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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