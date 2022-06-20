Edirne'nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı.

Sayıları oldukça fazla olan uğur böcekleri tatilcileri tedirgin etti.

Uzmanlara göre bölgede sürü olarak hareket eden uğur böceklerinin zararı yok ve aksine oldukça faydalılar.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Enez’deki bu böceklerin özelliklerini TRT Haber’e değerlendirdi.

“Böcek ilacı ihtiyacını azaltıyorlar”

Prof. Dr. Satar, bu uğur böcekleri türünün zararın aksine bölge için şans olduğunu söyledi.

“Uğur böcekleri normalde açık havada yaşadıkları ve bitki zararlılarıyla beslendikleri için faydalı sayılırlar. Bu böcekler böcek ilacı (pestisit) ihtiyacını azaltmada oldukça faydalı olmuş ve birçok hastalığa sebep olan, yaprak bitleri, akarlar ve kabuklu bitler taşıyan sert ağaçlı ormanları rahatlatmıştır.”

Bu böceklerin birlikte hareket ettiği bilgisini veren Satar, Enez bölgesinin üreme koşullarının böcekler için uygun hale gelmiş olabileceğini ve orada bulunan zararlı türlerin onları çekmiş olabileceğini aktardı.

“İnsan için yararlı böceklerden biridir”

Satar, bu böceğin yararlı türlerden biri olduğunun altını çizerek, biyolojik mücadeledeki önemine dikkati çekti.

“İnsan için yararlı böceklerden biridir. Uğur böceğinin larvaları ve yetişkinleri, yaprak bitlerini ve koşniller gibi zararlı böcekleri büyük oranda yedikleri için biyolojik mücadelede kullanılır.

Rivayetlere göre zamanın birinde bahçeleri zararlı böcekler istila etmiş. Çaresiz kalan halk çözüm aramaya başlamışlar ama bu böceklerle hiçbir şekilde baş edememişler. Ta ki uğur böcekleri ortaya çıkana kadar. Uğur böcekleri bu zararlı hayvanları hepsini yok etmiş. O gün bugündür, uğur böceklerinin uğuruna inanılır. Bu kadar faydası olan bir böcek nasıl uğursuz sayılabilir ki.”

“Tedirgin olacak hiçbir şey yok”

Enez’deki halkın endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Satar, bu böceklerin evde üremediklerine ve yiyeceklere de dokunmadıklarını belirtti.

"Uğur böceklerinin üzerinde 7 siyah nokta varken bu böcek de 15 ile 21 arasında siyah nokta var. Biraz sürü halinde yaşayıp istilacı bir böcek olduğundan vatandaşlar tedirgin olabiliyorlar. Aslında tedirgin olacak hiçbir şey yok. Bunlar faydalı böcek grubundandır. Kendinden küçük olan böcekleri yerler. İnsanlara hiçbir zararı yoktur, ev içinde üreyemezler, yiyeceklere dokunmazlar, ahşaba zarar vermezler. Bu böceği aslında tarlalarımızda veya evlerimizde gördüğümüz zaman mutlu olmamız gerekiyor.”

