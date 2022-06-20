Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Ümraniye'de yolcu almak isteyen İETT otobüsüne arkadan gelen 2 İETT otobüsü çarptı. Hasar meydana gelen otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
İstanbul'da Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.
Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.
Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Kazası
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