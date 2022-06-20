M.İ. idaresindeki yolcu otobüsü, Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi mevkiinde, M.Ö. yönetimindeki kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada sürücü M.Ö. ile yolcular E.P, G.E, F.A.Ç, E.T, H.S, N.B, H.Y, M.B, E.G, H.E, H.A, Z.A.S, H.S.Ö, N.D, A.G ve P.B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralıların sağlık durumları iyi

Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]