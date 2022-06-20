Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji 13 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara'nın batısı, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Bugün öğle ve akşam saatlerinden itibaren Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar'ın batısı, Ankara'nın batısı (Nallıhan ve Beypazarı), Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,— AFAD (@AFADBaskanlik) June 20, 2022
⏰ Bugün öğleden sonra,
???? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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