Bugün öğle ve akşam saatlerinden itibaren Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar'ın batısı, Ankara'nın batısı (Nallıhan ve Beypazarı), Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bugün öğleden sonra,



???? Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.



⚠️ Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/gly3xG8psc — AFAD (@AFADBaskanlik) June 20, 2022

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.