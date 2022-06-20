Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarından 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 13-19 Haziran'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 6'sı serbest bırakıldı, 1'i ise ilgili il ve birime teslim edildi.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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