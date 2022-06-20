Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilin motoruna giren yılan ekipler tarafından çıkarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otomobilin motor kısmına yılan girdi. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.
Sorgun Yeşilöz Mahallesi Kerkenes Sitesi önünde park halinde duran Kazım Bağcı'ya ait olan otomobilin motor kısmına yılanın girdiğini gören vatandaşlar, durumu Sorgun Belediye itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkartarak tekrar doğaya bıraktılar.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Yozgat
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