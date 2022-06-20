İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, yaz aylarına girilen bugünlerde yağışlı geçen 2022 kışı, kentte bu yaz su sorunu yaşanmayacağını gösteriyor.

Yüzde 90'lar seviyesine kadar yükselen İstanbul'daki barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 76,26 ölçüldü. Geçen yıl bu oran yüzde 74,97, iki yıl önce ise yüzde 64,97 olmuştu.

"Yağışlar barajlardaki suyu maksimum seviyeye çıkardı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İstanbul'da bu yaz su sorununun yaşanmayacağı söyledi.

Başa, İstanbul’da 365 gün, 24 saat içilebilir ve kesintisiz su sağladıklarını belirterek, "Nüfusumuz birçok ülkeden fazla ve hizmet alanı çok geniş. Yaklaşık 23 bin kilometrelik bir içme suyu hattının işletmesini sağlıyoruz. Sıcak yaz aylarına girilen bugünlerde barajlardaki su rezervimiz geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. 2022 yılının ilk aylarında gelen yağışlar barajlarımızdaki suyu maksimum seviyelere çıkarttı. Bu da yaz aylarında su sıkıntısı yaşamayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

29 Mayıs'ta rekor su tüketimi

Başa, İstanbul'da su tüketiminde yeni bir rekor kırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul'da günde ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Bu rakam yaz aylarında doğal olarak artıyor. Ancak henüz yaz tam olarak başlamadan, 29 Mayıs'ta rekor su tüketimi gerçekleşti. Bir günde 3 milyon 423 bin 970 metreküp su kullanıldı. Ancak kimse endişe etmesin, İstanbul'da bugünün ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şehrin geleceğini de planlıyoruz. İstanbul’da su, kesintisiz ve içilebilir olmaya devam edecek. İstanbul'un suyunu korumak ve yeni su kaynakları oluşturabilmek adına sürekli çalışıyoruz. Bizim çalışmalarımızın yanı sıra İstanbullulara da büyük görevler düşüyor. İstanbullular iklim değişikliğini ve buna bağlı yaşanan kuraklığı dikkate almak zorunda. Su sıkıntımız olmamasına rağmen var olan su rezervini mutlaka tasarruflu kullanmalıyız. Basit tasarruf tedbirleriyle suyumuzu muhafaza edebiliriz."

Öte yandan İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

"Kazandere 98,1, Pabuçdere 95,24, İstrancalar 94,25, Büyükçekmece 85,61, Darlık 85,28, Elmalı 77,35, Terkos 73,17, Ömerli 69,53, Sazlıdere 62,75, Alibey 56,01."