Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Soluk borusuna kaçan kiraz 8 yaşındaki Muhammed'i öldürdü
[Fotoğraf: AA-DHA]
İstanbul'da soluk borusuna kiraz kaçan 8 yaşındaki çocuk, nefessiz kalarak fenalaştı. Küçük Muhammed kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sultanbeyli’nde 17 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi.
8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin’in kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için ailesi ile evlerinin bahçesinde oturuyordu. Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi.
Bir süre sonra fenalaşan Şahin koşarak babasından yardım istedi. Şahin'in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle hastaneye götürdü.
8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: İstanbul
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