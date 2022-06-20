Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 15:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narkotik operasyonlarında bir haftada 3 bin 924 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Narkotik ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda bir haftada 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 75 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonlarda 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 40 tabanca ve tüfek ile 144 bin 170 lira ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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