Narkotik birimleri tarafından son bir haftada 75 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonlarda 3 bin 924 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 40 tabanca ve tüfek ile 144 bin 170 lira ele geçirildi.