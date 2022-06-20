Bursa-İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Erol Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Bir süre sürüklenen araç, Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, otomobil sürücüsü ve iki oğlu ile, beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan biri ağır iki kişi ise tedavi altına alındı.

Kaza sonucu uzun süre trafiğe kapalı kalan karayolu, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.

