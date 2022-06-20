Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Beton mikseri otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki baba ve iki oğlu ile beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa-İzmir karayolu İzmir Caddesi Görükle Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Erol Yılmaz'ın kullandığı beton mikseri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.
Bir süre sürüklenen araç, Mehmet Ali Korkmaz'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, otomobil sürücüsü ve iki oğlu ile, beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti. Yaralanan biri ağır iki kişi ise tedavi altına alındı.
Kaza sonucu uzun süre trafiğe kapalı kalan karayolu, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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