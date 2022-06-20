İstanbul Ataşehir'de eczaneye giden bir kişi, annesine yanlış adres verildiğini söyleyip tepki gösterdi.

Çalışanlar durumu açıklamaya çalıştı fakat saldırgan, reçeteyi fırlatıp, ilaçları istedi.

Diğer müşteriler araya girdi ancak kimse onu sakinleştiremedi. Eczane çalışanlarını ölümle tehdit eden saldırgan, “Bak kızım o polis aranırsa döverim demiyorum bak öldürürüm seni" diyerek tehditler savurdu.

Eczane sahibi darp raporu aldı, saldırgandan şikayetçi oldu

Olayın ardından, eczacı Ayşenur Ören, darp raporu aldı, saldırgandan şikayetçi oldu. Ören’in şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere İçerenköy Polis Merkezi'ne getirildi. Saldırganın tehditler savurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.