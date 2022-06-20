Milli Savunma Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, silah ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şu şekilde:

"5 adet el bombası, 10 adet 82 mm havan, 1 adet el yapımı 82 mm havan, 65 adet 82 mm havan mühimmatı, 50 adet Doçka mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 180 adet 5.56 mm mühimmat, 25 kg amonyum nitrat patlayıcı, 52 adet 82 mm hassas tapa, 6 adet gaz bombası, 2 bin m kablo, 4 adet hilti ucu, 1 adet gaz ocağı, 4 adet matkap ucu,1 adet termal şemsiye,15 adet örgütsel doküman, Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi."