Pençe Kilit Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sonucu tespit edilen teröristlere ait mağara, silah ve çok sayıda mühimmat kullanılamaz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın'dan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, silah ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şu şekilde:
"5 adet el bombası, 10 adet 82 mm havan, 1 adet el yapımı 82 mm havan, 65 adet 82 mm havan mühimmatı, 50 adet Doçka mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 500 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 180 adet 5.56 mm mühimmat, 25 kg amonyum nitrat patlayıcı, 52 adet 82 mm hassas tapa, 6 adet gaz bombası, 2 bin m kablo, 4 adet hilti ucu, 1 adet gaz ocağı, 4 adet matkap ucu,1 adet termal şemsiye,15 adet örgütsel doküman, Çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi."
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, silah ve mühimmatı kullanılamaz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/zBUYCkvB4I