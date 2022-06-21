Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Gebze ve Darıca ilçelerinde uygulama yapıldı.
Yapılan uygulamalarda 11 düzensiz göçmen tespit edildi, düzensiz göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi..
Etiketler: Kocaeli Düzensiz Göçmenler
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