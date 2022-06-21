Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 52 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı.
Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin kent genelinde 13-19 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 10 kilo 960 gram uyuşturucu, 14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 360 zanlıdan 52'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
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