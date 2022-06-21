Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 06:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor.
Öte yandan bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanağın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: İstanbul Sağanak Hava Durumu
Son Haberler
- 06:59
- 06:42
- 06:20
- 06:15
- 06:07
Sıradaki Haber
Bursa'da tekstil atölyesindeki yangın 2 eve sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz