Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Muradiye (Van)
Tarih-Saat : 21.06.2022, 10:10:57 TSİ
Enlem : 39.0260 N
Boylam : 43.6543 E
Derinlik : 10.47 km
Detay : https://t.co/jGwB5XUXXb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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