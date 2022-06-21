Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık satış ve kesim noktaları açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişinin 24 Haziran'da başlayacağını söyledi.

Satış ve kesim yerleri internetten ilan ediliyor

Karaca, vatandaşlara kurbanlıklarla ilgili şu uyarılarda bulundu:

"İzinlendirilmiş satış yerlerinden hayvanlarını almalarını ve yine izinlendirilmiş yerde de kesim yapmalarını istiyoruz. Biz bunları internet sitelerimizden ilan ediyoruz.''

Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Ahmet Yavuz Karaca, pazarda kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları da hatırlattı.

"Kulak küpelerine bakacaklar, gözleri diri mi mat mı, geviş getiriyorlar mı? Hayvan kör topal olmayacak, kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmayacak. Ağız burun akıntısı var mı, genel durumları nasıl onlara bakacaklar."

Karaca, kurbanlık hayvanların kontrolünün geldiği yerde başladığını ve şehre girişleri de dahil tüm önlemlerin alındığını söyledi.

