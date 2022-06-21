Valilik'ten Ankara'ya yeni uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat
Ankara'da günlerdir süren yağış bugün de devam edecek. Ankara Valiliği, ani sel, dolu ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."
Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. pic.twitter.com/Dls2qkNefH— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 21, 2022
- 13:33
- 13:33
- 13:26
- 13:26
- 12:47