Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün öğle saatleri itibariyle ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır."