Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira ceza
Adıyaman'da evinde dağ keçisi boynuzu ele geçirilen kişiye 513 bin lira para cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede, 2 dağ keçisi boynuzu buldu.
Ev sahibi şüpheliye, 500 bin lira tazminat cezası ile 13 bin lira idari para cezası uygulandı.
Ele geçirilen boynuzlar ise müdürlüğe götürüldü.
Etiketler: Adıyaman
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