Mehmet Taş idaresindeki kamyonetle, Çavuşbaşı Cumhuriyet ile Edebali caddeleri kesişiminde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.

Frenlerinin tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki dereye düşüp yan döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü Taş, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: İHA]

"Fren tutmadı"

Mehmet Taş olayla ilgili, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor, duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine çarptım. Sonra baktım deredeyim" dedi.