Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni tutmayan kamyon dereye uçtu, sürücü burnu kanamadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beykoz’da yokuş aşağı seyir halinde olan kamyon, freni tutmayınca dereye düştü. Sürücü, dereye uçan kamyondan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Mehmet Taş idaresindeki kamyonetle, Çavuşbaşı Cumhuriyet ile Edebali caddeleri kesişiminde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yaptı.
Frenlerinin tutmadığı öne sürülen kamyonet, yol kenarındaki dereye düşüp yan döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü Taş, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: İHA]
"Fren tutmadı"
Mehmet Taş olayla ilgili, "Yukardan aşağı geliyordum fren tutmadı. Baktım kırmızı ışık yanıyor, duran arabalara çarpmamak için çöp konteynerine çarptım. Sonra baktım deredeyim" dedi.
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