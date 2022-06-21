Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 14:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de mezar taşları tahrip edildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Nene Hatun Mezarlığı'nda 7 mezar taşı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Şüphelileri belirlemek için güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor.
Darıca'nın Nenehatun Mahallesi'nde bulunan Nenehatun Mezarlığı'nda geçen cumartesi gecesi 7 mezarlık tahrip edildi.
14 bin 200 adet mezarın bulunduğu mezarlıkta farklı yerlerdeki 7 mezarın mermer taşlarının balyoz kulandıkları tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: DHA]
Pazar günü sabahı geldiğinde mezar taşlarınn kırıldığını fark eden Nene Hatun Mezarlığı çalışanları, mezarlıkta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Yetkililer, kamera kayıtlarını inceledikten sonra şikayette bulunacaklarını söyledi.
Etiketler: Kocaeli
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