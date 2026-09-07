Açık 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.09.2026 07:26

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan ve Ula ilçesine sıçrayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Menteşe'de, Ula'da 1 toplam 3 ev boşaltıldı" bilgisini paylaştı.

Muğla'da orman yangını
[Fotograf: AA]

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yangına 7 uçak, 13 helikopter, 32 arazöz, 7 dozer, 62 su tankeri, 12 iş makinesi ve 232 personelle müdahale ediliyor. 11 araç ve ambulansla da tahliye çalışmalarına destek veriliyor.

Vali İdris Akbıyık,  ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Müdahalelerin havadan ve karadan sürdüğünü belirten Akbıyık, "Menteşe'de 2, Ula'da 1 toplam 3 ev boşaltıldı. Üç büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili" dedi.

"Büyük ölçüde kontrol altında"

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal  hesabından yapılan paylaşımda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi:

"Muğla Menteşe'de meydana gelen yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Muğla Menteşe ve Antalya Serik’te devam eden yangınları tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

ETİKETLER
İtfaiye Muğla Yangın
Sıradaki Haber
Şerit değiştirmek isterken çarptı, araçlar savruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:25
Yarısı Bizden Projesinde süre uzatıldı
17:44
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 196 şüpheli hakkında işlem yapıldı
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi yolumuzdan döndüremezler
17:41
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:48
KDC'deki Ebola salgınında can kaybı 3 bin 95'e yükseldi
16:59
500 yıllık saray seccadeleri sergilenmeye hazırlanıyor
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
Hava savunmada GÜRZ dönemi
Hava savunmada GÜRZ dönemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ