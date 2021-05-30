Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da kayalıklardan uçuruma düşen kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Karşıyaka Mahallesi Şelale mevkisinde kayalıklardan düşen 52 yaşındaki Bekir Şahin yaralandı.
Şahin'in arkadaşı Aytekin Ceylan'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Hayati tehlikesi bulunmuyor
Ekiplerin ulaştığı Şahin, bulunduğu yerden çıkarıldı. Şahin ve Aytekin Ceylan kayalıklardan 2 kilometrelik patika yol kullanılarak indirildi.
112 Acil Servis ekibince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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