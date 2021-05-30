Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülen bölgenin Trakya bölümünde çok bulutlu hava tahmin ediliyor.
Öğleden sonra Kırklareli ile Edirne'nin kuzey çevreleri, akşam saatlerinden itibaren Trakya geneli, geceden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi Meteoroloji
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