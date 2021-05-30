Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 08:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van’da 1 ton 200 kilo kaçak inci kefali avlayanlara 9 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Van’ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerinde, kaçak avlanan 1 ton 200 kilo inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 5 kişiye 9 bin 270 lira ceza uygulandı.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürüyor.
Bu kapsamda gece yapılan kontrollerde 1 ton 200 kilo inci kefali geçirildi. Ölü balıklar ekipler tarafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 5 kişiye ise 9 bin 270 lira para cezası uygulandı.
Denetimlerde 6 uzatma, manyat ve serpme ağlarına da el konuldu.
Son Haberler
- 08:55
- 07:04
- 06:49
- 05:25
- 08:28
Sıradaki Haber
Ankara'da bir kadın evinde ölü bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz