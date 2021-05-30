Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda gece yapılan kontrollerde 1 ton 200 kilo inci kefali geçirildi. Ölü balıklar ekipler tarafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 5 kişiye ise 9 bin 270 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 6 uzatma, manyat ve serpme ağlarına da el konuldu.

