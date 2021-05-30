Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde kısıtlama saatlerinde alkol satışı yaptığı iddia edilen bir büfeye polis ekipleri baskın düzenledi.

Polisi gören işletme sahibi müşterilerle birlikte dükkanın kapı ve kepenklerini içerinden kilitledi. Ekiplerin ikazlarına rağmen büfedeki kişiler kapıyı açmadı.

Bunun üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri savcılık kararıyla kapıyı kırdı.

Büfede bulunan 1'i kadın 8 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.