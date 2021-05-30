Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin sardığı eve giren ekipler, yaralı 3 kişiyi evden çıkardı. Yangın, yarım saatlik bir müdahaleyle söndürülürken, yapılan incelemede alevlerin arasında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeyapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Apartmanın elektrik ve doğal gaz hattı güvenlik amacıyla kesilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.