Tatil sürecinde yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiği Muğla'da, yerleşik nüfusla birlikte nüfus 6 milyonu buldu.

Kentte, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın, kaza ve kurtarma olaylarına kısa sürede müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekipler, 6'sı orman yangını olmak üzere 13 ilçede 16'sı ev, 12'si işyeri, 11'i araç, 1'i yat, 74 ot, çöp, anız ve 8 elektrik trafo yangını olmak üzere toplam 128 yangına müdahale etti. Ayrıca il genelinde oluşan araç trafiği nedeniyle yaşanan kazalara kısa sürede müdahale eden ekipler, 22 trafik kazası, 55'i hayvan ve 13'ü insan olmak üzere 90 kurtarma gerçekleştirdi."