Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı en yüksek yolcu sayısına ulaştı
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Kurban Bayramı tatilinin son gününde pandemi sürecinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Aynı gün iki havalimanı toplam 269 bin 856 yolcuya hizmet verdi. Toplam bin 706 uçuş gerçekleşti.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'daki iki havalimanında da yolcu yoğunluğu yaşandı.
Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içi tatil noktalarında değerlendirenlerin dönüşleri nedeniyle hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.
25 Temmuz Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı 110 bin 420 yolcuya hizmet ederken 690 uçuş yapıldı. Aynı gün İstanbul Havalimanı'nı ise 159 bin 436 yolcu kullandı, bin 016 uçuş gerçekleşti.
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