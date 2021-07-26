Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'daki iki havalimanında da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Bayram tatilini yurt dışı ve yurt içi tatil noktalarında değerlendirenlerin dönüşleri nedeniyle hem Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda 2021 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

25 Temmuz Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı 110 bin 420 yolcuya hizmet ederken 690 uçuş yapıldı. Aynı gün İstanbul Havalimanı'nı ise 159 bin 436 yolcu kullandı, bin 016 uçuş gerçekleşti.