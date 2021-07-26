Bakan Kurum, Alman ve Fransız heyetleriyle görüştü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Barbara Pompili ile Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth ile bir araya geldi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Alok Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kurum, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Pompili ve Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Flasbarth'ın katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi.
İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalar konuşuldu
Toplantıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurum, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için fikirlerimizi ortaya koyduğumuz görüşmemizde, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımızı ve iş birliğimizi ileriye taşıyacak adımları istişare ettik" dedi.
Londra'da COP26 Başkanı Sayın Alok Sharma’nın ev sahipliğinde, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Sayın Barbara Pompili ve Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Jochen Flasbarth’ın katılımları ile bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/g8ujdnbbs3— Murat KURUM (@murat_kurum) July 26, 2021
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