Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İngiltere ve Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Alok Sharma'nın ev sahipliğinde düzenlenen Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kurum, Fransa Ekolojik Geçiş Bakanı Pompili ve Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan Yardımcısı Flasbarth'ın katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalar konuşuldu

Toplantıyla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulunan Kurum, "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya için fikirlerimizi ortaya koyduğumuz görüşmemizde, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışmalarımızı ve iş birliğimizi ileriye taşıyacak adımları istişare ettik" dedi.