Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan A.K. ile M.İ.'nin ilçede oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.
Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları tespit edilen hükümlüler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen A.K. ve M.İ., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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