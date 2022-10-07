Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar ormanlık alanda hasar oluştu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde Aşı Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 uçak, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekiplerin mücadelesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Etiketler: İtfaiye Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 18:45
- 18:31
- 18:06
- 17:53
- 17:48
Sıradaki Haber
İstanbul'da yağış etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz