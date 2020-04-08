Muğla'da bu yıl 33 ormanlık alanda çıkan yangında, 16 hektar alan yandı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele edilirken kentte geçtiğimiz hafta sonu orman yangınlarına müdahale edildiğini söyledi.

Nisan ayının ilk hafta sonunda Muğla'da 6 orman yangını meydana geldiğini belirtilen Yaprak, yangınlardan 3'ünün Seydikemer, 2'sinin Marmaris ve birinin Milas'ta çıktığını ifade etti.

16 hektarlık alan zarar gördü

Yangınların ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yayılmadan söndürüldüğü vurgulayan Yaprak, "Bölgede kış ve bahar aylarında da orman yangınları meydana geldi. Bunun örneklerini son yıllarda yaşadık. Yurdumuzun doğu ve kuzey bölgelerinde karla mücadele edilirken güney ve batı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele edildi" dedi.

Yaprak, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bu yılın 1 Ocak-7 Nisan'da 33 orman yangını meydana geldiğini, 16 hektar alan yandığını belirtti.