Trakya Üniversitesi Hastanesi'ne sözleşmeli sağlık personeli kadroları için 52 hemşire, 1 diyetisyen, 1 eczacı, 10 sağlık teknikeri alımı gerçekleştirilecek.

Açılan toplam 64 kadroya alınacak kişiler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Sıralamada herhangi bir alt puan sınırı uygulanmayacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 20 Nisan tarihine kadar, Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sitesinden müracaat edebilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversitenin bölgenin en fazla istihdam sağlayan kurumu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yeni çalışma arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla birlikte teknik altyapısı güçlü olan, yatak kapasitesi ve tıbbi cihaz bakımından ülkemizin önde gelen sağlık kurumları arasında yer alan üniversite hastanemiz daha da güçlenecek. Yeni işe alım sürecinin hayırlı olmasını diliyor, aramıza katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum."